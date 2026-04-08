Herkes aynı hikâyeyi anlatıyor.

Amerika güçlü. Amerika lider. Amerika hâlâ dünyanın merkezi.

Ama kimse şu soruyu sormuyor:

Peki içeride ne oluyor?

Gökdelenlere bakıp ülke ölçülmez. Işıklı caddelere bakıp sistem okunmaz. Hollywood’un parlatılmış şehirleriyle gerçek Amerika arasında artık ciddi bir mesafe var. Ve o mesafe her geçen gün büyüyor.

Bugün Amerika’yı anlamak istiyorsanız ekranı değil, altyapıyı izleyin.

GÖRÜNMEYEN ÇÖKÜŞ

Bir ülke yıkılacaksa önce köprüleri yıpranır.

Sonra yolları çatlar.

Sonra suyu kirlenir.

ABD’de olan tam olarak bu.

On binlerce köprü riskli.

Su hatları 100 yıllık.

Elektrik altyapısı birçok bölgede çağın gerisinde.

Ve en kritik detay:

Bunların hiçbiri sürpriz değil.

Yıllar önce raporlanmış, uyarılmış, yazılmış… ama yapılmamış.

Çöküş bir anda olmadı.

Göz göre göre geldi.

SORUN TEKNİK DEĞİL, TERCİH

Bu noktada mesele “para yok” meselesi değil.

Amerika’nın parası var.

Ama o para başka yerlere gidiyor.

Trilyonlarca dolar…

Savaşlara.

Askeri üslerine.

Dünya üzerindeki etkisini korumaya.

Kendi yollarına değil.

Kendi şehirlerine değil.

Kendi insanına değil.

Bu bir ihmal değil, bu bir tercih.

SÜPER GÜÇ PARADOKSU

Amerika bugün garip bir sıkışmanın içinde.

Eğer dünyadan çekilirse, gücünü kaybedecek.

Eğer çekilmezse, kendi içi çökmeye devam edecek.

Uzmanlara göre ülkenin önünde üç temel seçenek bulunuyor:

Küresel rolünü azaltarak iç yatırımlara odaklanmak Süper güç pozisyonunu koruyup iç sorunları ikinci plana atmak Her iki alanı dengelemeye çalışmak (ancak bu oldukça maliyetli ve zor)

Yani mesele artık şu:

Dünyayı mı yönetecek, kendini mi kurtaracak?

İkisini aynı anda yapmak, artık eskisi kadar kolay değil.

Çünkü sistem yoruldu.

Altyapı eskidi.

Yük arttı.

ASIL KIRILMA NOKTASI

Asıl problem şu:

Amerika artık büyüyen bir ülke değil, taşıdığı yükün altında ezilen bir ülke.

Nüfus belli bölgelerde sıkışmış.

Şehirler kapasitesini aşmış.

Su bile bazı eyaletlerde lüks haline gelmiş.

Ve en tehlikelisi…

Bu tablo hâlâ birçok kişi tarafından fark edilmiş değil.

HOLLYWOOD PERDESİ KAPANIRKEN

Hollywood size ışıkları gösterir.

Ama kimse size su borusunun patladığını anlatmaz.

Kimse size köprünün çökmeden önce yıllarca ihmal edildiğini söylemez.

Kimse size trenlerin yavaşladığını, şehirlerin yorulduğunu anlatmaz.

Ama gerçek şu:

Bir ülke dışarıdan ne kadar güçlü görünürse görünsün, içerden çözülüyorsa o güç sürdürülebilir değildir.

Amerika hâlâ güçlü.

Ama artık tartışmasız değil.

Ve belki de ilk kez şu ihtimal ciddi ciddi konuşuluyor:

Bu bir düşüş değil… bu bir gecikmiş hesaplaşma olabilir.