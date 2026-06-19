İstanbul Göktürk'te bulunan ve yıllık kira bedelinin 504 bin dolar olduğu belirtilen villada geçen yıl oturmaya başlayan Mauro Icardi'nin, bir yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine yaklaşık dört ay kala taşındığı öne sürüldü. Ev sahibi, sözleşmenin erken sonlandırılması nedeniyle kalan kira bedelinin de ödenmesi gerektiğini savundu.

KALAN KİRA İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

İddialara göre ev sahibi, yaklaşık 168 bin dolara karşılık gelen dört aylık kira bedelinin ödenmesini talep etti. Güncel kurla yaklaşık 8 milyon liraya denk gelen bu tutarın tahsili için icra süreci başlatıldı.

Icardi'nin icra takibine itiraz ettiği, bunun üzerine villayı kiraya veren şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde "itirazın iptali" talebiyle dava açtığı belirtildi.

DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre mahkeme dosyayı işleme aldı. Taraflar arasındaki kira anlaşmazlığının önümüzdeki günlerde görülecek dava sürecinde netleşmesi bekleniyor. Mahkemenin vereceği karar, erken tahliye edilen yüksek bedelli kira sözleşmeleri açısından da dikkatle takip edilecek.

Bu gelişme, Icardi'nin son dönemde saha dışındaki hukuki süreçlerle de gündeme gelmesine neden oldu. Ancak taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.