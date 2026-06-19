Alanya’da yaz sezonunun başlamasına rağmen beklenen turist hareketliliğinin oluşmaması, turizm bölgelerinde faaliyet gösteren esnafı zor durumda bıraktı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaşanan durgunluğun birçok işletmeyi ekonomik açıdan sıkıntıya sürüklediğini belirterek esnafa özel destek paketi çağrısında bulundu.

Sezonun ilk haftalarında özellikle çarşılar, pasajlar ve turistik alışveriş noktalarında beklenen yoğunluğun oluşmadığı gözlenirken, işletmeler satışların geçen yıllara göre belirgin şekilde gerilediğini ifade ediyor.

ÇARŞILARDA HAREKETLİLİK BEKLENTİNİN ALTINDA

Alanya'nın turistik merkezlerinde faaliyet gösteren tekstil, ayakkabı, çanta, hediyelik eşya ve çeşitli turistik ürün satışı yapan işletmeler, sezonun en hareketli olması gereken döneminde müşteri sayısının düşük kaldığını belirtiyor.

Kent merkezinde gün boyunca birçok işletmenin müşteri beklediği görülürken, esnaf satışların maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını söylüyor.

ÖZDEMİR: “TURİZMDE YÜZDE 50 KAYIP VAR”

ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, son dönemde yaşanan bölgesel gerilimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirtti.

Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef savaş ortamı nedeniyle bu yıl turizm büyük yara aldı. Şu an yüzde 50 kaybımız var. İnşallah yaşanan gerilim sona ererse sezonun kalan bölümünde toparlanma yaşanacağını düşünüyoruz.”

Özdemir'in geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada da turizm kaynaklı daralma nedeniyle esnafın finansmana ulaşmakta zorlandığını ve sektörde yüzde 60'a varan kayıplardan söz ettiği görüldü.

BORÇLAR VE KİRALAR ESNAFI ZORLUYOR

Turizm gelirlerindeki düşüşün yalnızca satışları değil, işletmelerin ödeme dengelerini de etkilediğini vurgulayan Özdemir, birçok esnafın kredi, kira ve tedarikçi ödemeleri konusunda endişe yaşadığını söyledi.

Özdemir, “Esnaf kredisini ödeyebilir mi, kirasını ödeyebilir mi, aldığı ürünün parasını ödeyebilir mi? Asıl mesele burada” dedi.

Son dönemde Alanya esnafının vergi, SGK ve kredi borçları konusunda yapılandırma beklentisini de gündeme taşıyan Özdemir, yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

TURİZM TEŞVİK KREDİSİ ÇAĞRISI

Ekonomik baskının her geçen gün arttığını belirten Özdemir, turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik özel destek programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, “Esnafa yönelik turizm teşvik kredisi çıkması gerekiyor. Ayrıca iş yeri sahiplerinin de kira konusunda destek olması lazım. Aksi halde birçok işletme bu süreçten olumsuz etkilenebilir” ifadelerini kullandı.

ALANYA EKONOMİSİNDE ESNAFIN ROLÜ BÜYÜK

Turizm gelirlerinin önemli bölümünün oteller kadar çarşı, restoran, kafe ve küçük işletmelere de yansıdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, sezonun kalan bölümünde turist hareketliliğinin artmasının hem esnaf hem de kent ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Alanya ekonomisinde önemli bir paya sahip olan küçük işletmeler, yaz sezonunun ikinci yarısında rezervasyon ve ziyaretçi sayılarında artış yaşanmasını umut ediyor.