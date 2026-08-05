Ekranların tanınan yüzlerinden Bensu Soral, tatil rotasını Serik ilçesine bağlı Belek'e çevirdi. Posta Magazin tarafından aktarılan habere göre, Ethno Belek'te konaklayan ünlü oyuncu, dinlenme ve sanat çalışmalarını bir arada yürütüyor. Havuz keyfiyle yorgunluk atan Soral, tatil anlarını resim tutkusuyla birleştiriyor.

TATİLDE FIRÇAYI ELİNDEN BIRAKMADI

Belek'in sıcak havasında önce havuzun tadını çıkaran başarılı oyuncu, ardından şövalyesinin başına geçerek resim yapmaya başladı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra görsel sanatlara olan ilgisiyle de bilinen Soral'ın, tatil sürecini aynı zamanda bir üretim kampına dönüştürdüğü ifade edildi.

BENSU SORAL SERGİ AÇACAK MI?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geçmişi olan ve uzun süredir çizim yeteneğiyle dikkat çeken oyuncunun, bu eserlerini sanatseverlerle buluşturma hedefi bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, ünlü ismin tatilde ürettiği tabloların da yer alacağı kapsamlı bir resim sergisi açma fikri giderek netleşiyor.