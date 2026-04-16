Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın ardından, eşinin de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Türkiye’yi sarsan olayda acı büyüyor.

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırı, Türkiye genelinde derin bir sarsıntı yarattı. Olayda hayatını kaybeden isimlerden birinin matematik öğretmeni Ayla Kara olduğu açıklandı.

İddiaya göre Kara, saldırı sırasında öğrencilerini korumak için kendini onların önüne attı. Kurşunlara karşı adeta bir kalkan olan öğretmenin bu davranışı, olayın en ağır ve en çok konuşulan yönlerinden biri haline geldi.

ACININ ARDINDAN İKİNCİ DARBE

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayın ardından Kara ailesi ikinci bir yıkım daha yaşadı. Öğretmen Ayla Kara’nın ölüm haberini alan eşinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yakınlarının paylaşımlarına göre, acı haberi aldıktan kısa süre sonra fenalaşan eş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken, aile ve yakınlarının hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

EĞİTİM CAMİASINDA DERİN YAS

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen bir isim olarak bilinen Ayla Kara’nın hayatını kaybetmesi, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda öğretmenin fedakarlığı ve öğrencilerine bağlılığı sıkça vurgulandı.

GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Peş peşe yaşanan okul saldırıları sonrası Türkiye genelinde eğitim kurumlarının güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Veliler, öğretmenler ve sendikalar daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade ediyor.