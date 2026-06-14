Hindistan, bir kez daha askeri havacılık kazasıyla sarsıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat Bölgesi'nde bulunan hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Meydana gelen kazada uçakta bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, bölgede büyük üzüntüye neden olurken olay yerine çok sayıda kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre uçağın inişe geçtiği sırada kontrolünü kaybettiği değerlendiriliyor. Ancak kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

KAZA İNİŞ ESNASINDA MEYDANA GELDİ

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre askeri nakliye uçağı, rutin görevini tamamladıktan sonra Jorhat Hava Üssü'ne iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. İniş sürecinde yaşanan teknik arıza veya başka bir olumsuzluk nedeniyle uçağın kontrolden çıkarak üs yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Görgü tanıkları, düşüşün ardından bölgede yoğun duman yükseldiğini ve kısa sürede alevlerin görüldüğünü aktardı. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alırken, kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışma yürüttü.

HAVA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 askerin yaşamını yitirdiği doğrulandı. Hayatını kaybeden personelin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ve uzmanlardan oluşan bir inceleme komisyonunun görevlendirildiği kaydedildi.

AN-32 UÇAKLARI HİNDİSTAN ORDUSUNDA AKTİF GÖREV YAPIYOR

Kazada yer alan AN-32 tipi askeri nakliye uçakları, uzun yıllardır Hindistan Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapıyor. Personel ve malzeme taşımacılığında kullanılan uçaklar, özellikle dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde lojistik destek görevlerinde önemli rol üstleniyor.

Zorlu hava şartlarında görev yapabilme kabiliyetiyle bilinen AN-32'ler, Hindistan'ın geniş coğrafyasında askeri operasyonların sürdürülebilirliği açısından stratejik öneme sahip platformlar arasında gösteriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, enkaz alanında teknik incelemelerin sürdüğünü ve kara kutu verilerinin detaylı şekilde analiz edileceğini açıkladı. Soruşturma sonucunda kazaya teknik arıza, insan hatası veya çevresel faktörlerin neden olup olmadığının ortaya çıkarılması bekleniyor.

Hindistan'da son yıllarda yaşanan askeri hava aracı kazaları, hava kuvvetlerinde kullanılan platformların bakım süreçleri ve operasyonel güvenlik konularını yeniden gündeme taşıdı.