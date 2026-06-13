Dünya genelindeki askeri güç dengelerini inceleyen Global Firepower (GFP), 2026 yılına ait denizaltı filosu verilerini yayımladı. Suyun altındaki stratejik üstünlüğü yansıtan güncel rapora göre, dünyada en geniş denizaltı ağına sahip ülkeler sıralandı.

RUSYA LİSTENİN ZİRVESİNDE

GFP'nin aktardığına göre, küresel denizaltı gücü sıralamasında Rusya 66 adet denizaltı ile birinci sırada bulunuyor. Rusya'yı 64 denizaltı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip ederken, Çin 61 denizaltılık filosuyla üçüncü sırada konumlandı.

GLOBAL FİREPOWER VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ülkelerin konvansiyonel askeri kapasitelerini ölçen GFP endeksi, deniz kuvvetlerinin caydırıcılık kapasitesini belirlemede denizaltı sayılarını kritik bir metrik olarak değerlendiriyor. Yayımlanan 2026 verileri, okyanuslardaki stratejik rekabetin üç büyük askeri güç arasında şekillendiğini gösteriyor. Liste, su altı savunma teknolojilerine yapılan yatırımların küresel güç dengesindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.