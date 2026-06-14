İran kamuoyunun yakından takip ettiği cenaze sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. İran basınında yer alan bilgilere göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için birden fazla şehirde kapsamlı cenaze törenleri düzenlenecek.

Ülke genelinde milyonlarca kişinin katılım göstermesi beklenen törenlerin ilk durağı başkent Tahran olacak. Ardından dini açıdan büyük öneme sahip Kum ve Meşhed kentlerinde de anma ve cenaze programları gerçekleştirilecek.

İLK TÖREN TAHRAN'DA YAPILACAK

Paylaşılan takvime göre ilk cenaze töreni, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. İran’ın önemli dini ve siyasi merkezlerinden biri olarak kabul edilen camide yapılacak programlara üst düzey devlet yetkililerinin, din adamlarının ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Tahran’daki törenlerde Hamaney’in siyasi hayatı, İran’ın yakın tarihindeki rolü ve ülke yönetimindeki etkisine ilişkin konuşmalar yapılacağı ifade ediliyor.

İKİNCİ TÖREN YİNE BAŞKENTTE

İlk törenlerin ardından 6 Temmuz tarihinde Tahran’da ikinci bir cenaze programı düzenlenecek. Bu törenin daha geniş katılımlı olması ve ülkenin farklı bölgelerinden gelecek vatandaşların da katılımına imkan sağlaması bekleniyor.

Başkentteki törenlerin ardından cenaze konvoyunun İran’ın önemli dini merkezlerinden biri olan Kum kentine hareket edeceği bildirildi.

KUM VE MEŞHED'DE ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

İran’ın dini yaşamında önemli yere sahip kentlerden biri olan Kum, 7 Temmuz tarihinde cenaze programlarına ev sahipliği yapacak. Burada gerçekleştirilecek törenlerde ülkenin önde gelen din alimlerinin de yer alması bekleniyor.

Daha sonra cenaze Meşhed kentine götürülecek. İran'ın en önemli dini merkezlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, 9 Temmuz tarihinde son tören düzenlenecek.

İMAM RIZA TÜRBESİ'NDE DEFNEDİLECEK

İran basınında yer alan bilgilere göre Hamaney’in naaşı, Meşhed’de bulunan ve Şii dünyasının en kutsal mekanları arasında gösterilen İmam Rıza Türbesi içerisinde hazırlanan özel bir alana defnedilecek.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan türbe, İran'ın en önemli dini merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Defin işleminin ardından ülkede çeşitli anma programlarının da devam etmesi bekleniyor.

GÖZLER İRAN'DAKİ TÖRENLERE ÇEVRİLDİ

Cenaze törenlerinin yalnızca İran’da değil, bölge ülkelerinde ve uluslararası kamuoyunda da yakından takip edilmesi bekleniyor. İran yönetiminin törenler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alacağı belirtilirken, milyonlarca kişinin tören alanlarına akın etmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde İranlı yetkililerin cenaze organizasyonuna ilişkin daha ayrıntılı bilgiler paylaşması bekleniyor.