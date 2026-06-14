A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip oyunun büyük bölümünde topa sahip olsa da aradığı golü bulamadı. Avustralya ise yakaladığı fırsatı değerlendirerek ilk yarıyı önde kapattı.

24 yıllık Dünya Kupası özlemini sonlandıran Türkiye, son olarak 2002 yılında yer aldığı turnuvada dünya üçüncüsü olmuştu. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, yeni nesil kadrosuyla turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isterken, Avustralya karşısında beklemediği bir skorla karşılaştı.

İRANKUNDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışan Türkiye, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ile etkili olmaya çalıştı. Ancak Avustralya'nın kalabalık savunmasını aşmakta zorlanan ay-yıldızlılar, 27'nci dakikada gelen gole engel olamadı.

Avustralya'nın genç yıldızı Nestory Irankunda, hızlı gelişen atakta takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gol öncesinde Paul Okon-Engstler'in hazırladığı pozisyon, Avustralya'nın maçtaki en etkili hücum organizasyonu oldu.

MİLLİLER DİREĞE TAKILDI

Golden sonra baskısını artıran Türkiye, 30'uncu dakikada gole çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı'nın uzak mesafeden çektiği sert şut, Avustralya kalecisi Patrick Beach'in müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü. Bu pozisyon ilk yarının en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile fırsatlar yakalayan milliler, son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. Avustralya ise savunmadaki disiplinli görüntüsüyle skor üstünlüğünü korumayı başardı.

GÖZLER İKİNCİ YARIDA

İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edilirken, soyunma odasına Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Türkiye, ikinci yarıda skoru çevirerek Dünya Kupası'na puan ya da puanlarla başlamayı hedefliyor.

D Grubu'nda Paraguay ve ABD ile de karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip için ilk maçtan alınacak sonuç, üst tur hesapları açısından büyük önem taşıyor.