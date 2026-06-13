Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, kuruluşundan bu yana ilk kez bir baba ve oğlunun aynı bölümden mezuniyetine sahne oldu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, kimya mühendisi olan baba Fikret Ügümü ile oğlu Bahadır Ügümü, farklı yıllarda girdikleri fakülteyi Onur Belgesi ile tamamladı.

2015 yılında eğitime başlayan fakülteye 2018'de kayıt yaptıran Fikret Ügümü, dört yıllık sürecin ardından 2022'de 58 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı. İkinci mesleği olarak mimarlığı seçen Ügümü'nün bu adımı, ailesi için yeni bir akademik sürecin başlangıcı oldu.

BABANIN İZİNDEN GİDEN OĞUL

Babasının mezun olduğu 2022 yılında aynı fakülteye kayıt yaptıran Bahadır Ügümü, lisans eğitimini 2026 yılında başarıyla noktaladı. Tıpkı babası gibi Onur Belgesi almaya hak kazanan genç mimar, üniversite kayıtlarına geçen bu tabloyu tamamladı.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE EĞİLİMİ ARTIYOR MU?

Türkiye genelinde profesyonel meslek sahiplerinin ilerleyen yaşlarda farklı disiplinlerde ikinci bir lisans eğitimi alma eğilimi son yıllarda dikkat çekiyor. Fikret Ügümü'nün kimya mühendisliğinin ardından mimarlık alanına yönelmesi, yaşam boyu öğrenme konseptinin akademik dünyadaki somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Fakülte tarihinde bir ilk olan bu mezuniyet, kuşaklar arası motivasyonun önemini gösterdi. Baba ve oğlun arka arkaya elde ettiği akademik derece, üniversite camiasında takdirle karşılandı.