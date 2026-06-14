Alanya’da yaz mevsiminin sıcak günleri yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteorolojik tahminlere göre 14 Haziran 2026 Pazar günü ilçe genelinde gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Gün boyunca aralıklarla görülmesi beklenen yağışların özellikle sabah ve öğleden sonra bazı bölgelerde kısa süreli kuvvetli şekilde etkisini gösterebileceği belirtiliyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacak. Haziran ayının ortasında olunmasına rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredecek olması dikkat çekiyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA KALACAK

Tahminlere göre Alanya’da gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 dereceye kadar gerileyecek. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklığın 23 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Geçmiş yılların meteorolojik verileri incelendiğinde, haziran ayında Alanya’da ortalama en yüksek sıcaklığın 26,8 derece olduğu görülüyor. Bu nedenle pazar günü beklenen sıcaklık değerleri, mevsim normallerinin birkaç derece altında gerçekleşecek.

NEM ORANI YÜZDE 96’YA KADAR YÜKSELECEK

Yağışlı havayla birlikte nem oranında da artış yaşanması bekleniyor. İlçede nem oranının gün içerisinde yüzde 56 ile yüzde 96 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık farklılık gösterebilir.

Uzmanlar, yüksek nemin kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarda bunaltıcı bir etki oluşturabileceğine dikkat çekerek gün içerisinde sıvı tüketiminin ihmal edilmemesini öneriyor.

RÜZGAR HAFİF ESECEK

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ancak gökgürültülü sağanakların etkili olduğu anlarda kısa süreli kuvvetli rüzgarlar görülebileceği ifade ediliyor.

Denizde zaman zaman dalga yüksekliğinin artabileceği değerlendirilirken, kıyı bölgelerinde bulunan vatandaşların ve denize açılacak küçük tekne sahiplerinin güncel hava durumunu takip etmeleri tavsiye ediliyor.

VATANDAŞLARA YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, ani ve yerel kuvvetli sağanak ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Özellikle trafikte seyir halinde olan sürücülerin, yağış nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi düşüklüğüne ve kaygan yol şartlarına karşı dikkatli davranmaları gerektiği belirtildi.

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşların ise planlarını yaparken yağış ihtimalini göz önünde bulundurmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.