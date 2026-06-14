Kanada'da oynanan ve Türkiye saatiyle saat 07.00'de başlayan maç öncesinde, Antalya'nın farklı noktalarında belediyeler tarafından dev ekranlar kuruldu. Sporseverler, milli takım için heyecanlı şekilde alanlarda toplandı. Sabahın ilk saatlerine rağmen alana gelen binlerce kişi, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı. Alanlara milli maç için gelen vatandaşlar, maç öncesinde İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Maçın başlamasıyla beraber milli takıma büyük destek veren Antalyalı sporseverler, yenilen gollerde büyük üzüntü yaşadı. Maç boyunca desteklerini bırakmayan sporseverlerin, milli takımın 2-0 geriye düşmesiyle yavaş yavaş alandan ayrıldığı görüldü.

Maçı kaybettikleri için alandan üzgün ayrıldıklarını belirten Rasim Ertoş, “Güzel oynadık ama maalesef kaybettik. Maçta pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip bize göre değildi. Maç keyifli ve güzeldi ama olmadı. Diğer maçlarda aynı heyecan olur mu bilmiyorum ama yine geleceğiz" dedi.

İlk kez Dünya Kupası maçı izlediğini belirten Emirhan Altınöz, “İlk maçta yenilmemiz beni çok kötü hissettirdi. Buraya insanlar sabahın ilk saatlerinde geldi ama 2-0'lık yenilgi aldık. Umarım diğer maçları alarak gruptan çıkarız" diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla maçı izlemeye geldiğini ifade eden İbrahim Taşdemir, “Çocuklarla tarihe tanıklık etmek istedik ama olmadı. Çok güvendik ama şans olmadı. Sabahın erken saatleri geldik ve maçı izledik. Çocuklar geceden beri heyecanlıydı" dedi.