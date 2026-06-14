Alanya’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyuruldu. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle ilçenin bazı mahalle, cadde, sokak ve yayla bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintinin, bakım çalışması kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek uygulanacağı bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti saatlerine göre hazırlık yapması istendi.

KONAKLI’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alanya’nın Konaklı Mahallesi sınırlarında yer alan bazı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti saati: 09.00 - 16.00

Etkilenecek bölgeler: Konaklı 320, Konaklı 323, Konaklı Mahallesi 320 Sokak ve 322 Sokak çevresi.

YAYLA VE KIRSAL BÖLGELERDE KESİNTİ

Aynı saatler arasında Alanya’nın kırsal mahalleleri ve yayla bölgelerinde de planlı kesinti uygulanacak. Kesintiden Beyreli, Fakırcalı, Gözüküçüklü, Gümüşkavak, Hocalar, Karapınar, Mahmutlar yayla bölgeleri, Uğrak, Yalçı, Yaylalı, Yeşilöz, Çamlıca, Özvadi, Üzümlü, İmamlı ve Şıhlar çevresindeki bazı noktalar etkilenecek.

Kesinti listesinde ayrıca Gazipaşa’nın Şahinler Mahallesi’ne bağlı bazı bölgeler de yer aldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Elektrik kesintisinin özellikle buzdolabı, derin dondurucu, internet, güvenlik sistemi ve elektrikli cihaz kullanan vatandaşları etkileyebileceği belirtiliyor. Kesinti öncesinde elektronik cihazların korunması ve günlük planların buna göre yapılması öneriliyor.

Çalışmaların planlanan saatten önce tamamlanması halinde elektriğin daha erken verilebileceği, bakım sürecinin uzaması durumunda ise kesinti saatlerinde değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.