A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası özleminin ardından çıktığı ilk maçta istediği sonucu alamadı. Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda oynanan D Grubu karşılaşmasında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, turnuvaya puansız başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, topa daha fazla sahip olmasına rağmen rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Avustralya ise yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başararak sahadan galibiyetle ayrıldı.

İRANKUNDA KİLİDİ AÇTI

Karşılaşmaya istekli başlayan milli takım, ilk dakikalarda Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile etkili olmaya çalıştı. Ancak Avustralya savunması karşısında net fırsatlar üretmekte zorlanan Türkiye, 27’nci dakikada kalesinde golü gördü.

Savunma arkasına gönderilen topta Merih Demiral’dan sıyrılan Nestory Irankunda, kaleci Uğurcan Çakır’ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Avustralya ilk yarıyı avantajlı tamamladı.

DİREK GOL SEVİNCİNE İZİN VERMEDİ

Golden sonra baskısını artıran ay-yıldızlı ekip, özellikle Abdülkerim Bardakcı’nın uzak mesafeden gönderdiği şutta gole çok yaklaştı. Ancak top direkten döndü. İlk yarının kalan bölümünde Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlar bulan Türkiye, aradığı eşitlik golünü bulamadı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan milliler, rakip kalede baskı kursa da son vuruşlarda etkisiz kaldı.

METCALFE FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın 72’nci dakikasında Avustralya farkı ikiye çıkardı. Gelişen atakta topla buluşan Connor Metcalfe, yaptığı vuruşla skoru 2-0’a getirdi. Bu golün ardından Türkiye oyuna ortak olmak için tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşse de sonuç değişmedi.

Kalan dakikalarda yapılan oyuncu değişiklikleri ve hücum girişimleri skora yansımayınca mücadele Avustralya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TRİBÜNLERDE TÜRK TARAFTARLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

52 bin 500 seyirci kapasiteli BC Place Stadı’nda oynanan mücadelede tribünlerde Türk taraftarların yoğunluğu dikkat çekti. Kırmızı-beyaz renklere bürünen tribünlerde ay-yıldızlı ekibe maç boyunca büyük destek verildi.

Karşılaşma sonunda mağlubiyet üzüntüsü yaşansa da taraftarlar takımlarını alkışlayarak moral vermeye çalıştı.

SIRADAKİ RAKİP PARAGUAY

D Grubu’na mağlubiyetle başlayan Türkiye, ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, son 32 turu umutlarını sürdürmek için bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefleyecek.

Grubun son maçında ise Türkiye, ev sahibi ülkelerden ABD ile kozlarını paylaşacak.