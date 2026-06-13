A Milli Erkek Voleybol Takımı (Filenin Efeleri), Voleybol Milletler Ligi kapsamında karşılaştığı Fransa'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Son iki olimpiyatın şampiyonu unvanını taşıyan rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milliler, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan milli oyuncular, elde edilen sonucun önemine dikkat çekti. Gökçen Yüksel, takıma sağladığı katkıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, sahada güçlü bir ekip duruşu sergilediklerini aktardı. ABD karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını hatırlatan Adis Lagumzdija ise Fransa maçında performanslarını yukarı çektiklerini ifade etti.

DİSİPLİN VE UYUM GALİBİYETİ GETİRDİ

Maç boyunca taktiksel disiplinden kopmadıklarını vurgulayan Ahmet Tümer, sadece ikinci setin son anlarında kısa süreli bir dalgalanma yaşadıklarını ancak o seti de kazanmayı bildiklerini açıkladı. Efe Bayram da takım uyumunun altını çizerek, olimpiyat şampiyonunu yenmenin takım adına çok değerli olduğunu bildirdi.

MİLLETLER LİGİ'NDE SIRADAKİ RAKİP KİM?

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin zorlu fikstüründe bir sonraki sınavını İtalya karşısında verecek. Dünyanın en iyi takımlarının mücadele ettiği organizasyonda milliler, kalan maçlarını da kazanarak puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Mücadeleyi Porto Rikolu hakem Hector Ortiz ve Çinli Jiang Liu yönetti. Türkiye parkeye Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet ve libero Berkay kadrosuyla çıkarken; Fransa ise Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot ve libero Ramon ile mücadele etti.