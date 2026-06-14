İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir midibüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde bulunan Gazi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Osman A. yönetimindeki 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hem yaralılara müdahale etti hem de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri, otoyolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri devrilen midibüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için çalışma yürüttü.

YOLCULAR CAMLAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Kaza sonrası yan yatan midibüste bulunan yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, içeride mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri devreye girdi. Ekipler, midibüsün camlarını kırarak yolcuları güvenli şekilde araçtan çıkardı.

İlk belirlemelere göre yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Midibüs sürücüsü Osman A., kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaparken, araç üzerinde teknik inceleme de gerçekleştirildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Devrilen midibüsün çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.