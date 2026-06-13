Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki konserinde hamile olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Melike Şahin, sosyal medyada performansına yönelik yapılan eleştirilere son sahnesinde cevap verdi. Şarkıcı, hamilelik sürecinde sesinin yetersiz kaldığı yönündeki iddiaları reddederek mesleki duruşunu savundu.

2023 yılında altı yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen Şahin, yakın zamanda erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Hamilelik sürecinde sahne almaya devam eden sanatçının son konserlerinden birinde çekilen görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir izleyicinin, "Evet, hamilesin. Nefesin yetmiyor olabilir ama bence bu seyirciye saygısızlıktır" şeklindeki yorumunun hızla yayılması üzerine sanatçının sahne performansı sorgulanmaya başlandı.

ELEŞTİRİLERE SAHNEDEN YANIT

Hakkında yapılan olumsuz yorumlara sessiz kalmayı tercih etmeyen Şahin, dün akşam kırmızı bir elbiseyle çıktığı sahnede izleyicilerine seslendi. Sosyal medyadaki iddiaları ilk okuduğunda şaka zannettiğini aktaran sanatçı, performansıyla ilgili şüpheleri gidermek için dinleyicilerinden o anki performansını videoya çekmelerini istedi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ VE SANATÇININ DURUŞU

Canlı performans sergileyen sanatçıların hamilelik gibi fiziksel değişim süreçlerinde sahne dinamiklerinin tartışılması, son dönemde dijital platformların sıkça gündemine geliyor. Melike Şahin de bu tartışmalara kendi profesyonelliği üzerinden net bir çizgi çekerek yanıt verdi. Sanatçı, şarkı söyleme yetisini kaybetmesi durumunda sahneye çıkmayacağını vurguladı.

Şahin, eleştirilere yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Burada saçma sapan şeyler yazmışlar. Çekin bakalım videoyu nasıl söylüyorum şimdi. Hiç şüpheniz olmasın, bir gün şarkı söyleyemez hale gelirsem edebimle, adabımla yerimde oturmasını bilirim. Ama güzel söylüyorum." Sanatçının bu net açıklaması, konser alanındaki dinleyicilerinden destek gördü.