Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan son kararname, Alanya adli koridorlarında hareketliliğe neden oldu. Uzun süredir Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğunda oturan ve bölgede yürüttüğü adil yönetim anlayışıyla dikkatleri üzerine çeken Abdullah Sert, resmen Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Hukuk camiasında yakından takip edilen bu kritik atama kararı, ilçede geniş yankı buldu.

DOĞU'DA İZ BIRAKAN PROJELERİN MİMARI

Sert’in geçmiş mesaisi, sadece rutin adli işlemlerden ibaret değil. Görev yaptığı Bingöl'de bürokratik sınırları aşarak sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı bir temas kuran deneyimli başsavcı; eğitim, gençlere yönelik projeler ve sosyal dayanışma adımlarına verdiği güçlü destekle öne çıkmıştı. Kurumlar arası iletişimi ve vatandaşla kurduğu yakın diyalog, onun Bingöl kamuoyunda derin bir sevgi ve saygıyla anılmasını sağladı.

ZORLU ALANYA MESAİSİ BAŞLIYOR

Turizmin başkenti olarak her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, kozmopolit yapısıyla adli yükü ve asayiş dinamikleri oldukça hareketli olan Alanya'da yeni bir sayfa açılıyor. Hukukun etkin yürütülmesini toplumla iç içe bir vizyonla harmanlayan Abdullah Sert'in, ilçenin bu karmaşık yapısında sergileyeceği performans şimdiden merak konusu. Eski görev yerinden Bingöl halkının teşekkür ve takdir mesajlarıyla uğurlanan yeni Başsavcı Sert'in, kısa süre içinde Alanya adliyesindeki mesaisine başlaması bekleniyor.