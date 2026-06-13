Yeni eğitim öğretim yılı için beklenen takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini 81 ilin valiliğine gönderdi. Buna göre öğrenciler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ara tatiller, yarıyıl tatili ve öğretmenlerin mesleki çalışma tarihleri de yer aldı.

UYUM EĞİTİMLERİ EYLÜL BAŞINDA

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflara başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları düzenlenecek. Bu programlarla öğrencilerin yeni okul ortamına daha hızlı adapte olması hedefleniyor.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Öğrenciler için ise ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İLK ARA TATİL 16 KASIM'DA

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ OCAK AYINDA

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

İkinci dönemde uygulanacak ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler 12 Mart Cuma günü sona erecek tatilin ardından 15 Mart Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.

EĞİTİM YILI 25 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026-2027 EĞİTİM TAKVİMİ ÖZETİ

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi, AA.