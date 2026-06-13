2026 LGS merkezi sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre sınav sonuçları temmuz ayında açıklanacak, tercih süreci ise hemen ardından başlayacak.

13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan adaylar, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için geri sayıma geçti. MEB tarafından açıklanan takvimde sonuç, tercih ve yerleştirme tarihleri belli oldu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi platformları üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin puanları, yüzdelik dilimleri ve tercih sürecinde kullanacakları bilgiler yer alacak.

TERCİH DÖNEMİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026'da sona erecek. Aynı süreçte lise kontenjanları ve tercih kılavuzu da yayımlanacak. Öğrenciler tercihlerini puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı tarihte nakil süreci de başlayacak.

2026 LGS takviminde öne çıkan tarihler şöyle:

LGS sonuçları: 10 Temmuz 2026

10 Temmuz 2026 Tercih dönemi: 13-24 Temmuz 2026

13-24 Temmuz 2026 Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar: 5 Ağustos 2026

5 Ağustos 2026 1. ve 2. nakil başvuruları: 5-14 Ağustos 2026

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, hedeflediği liseler için tercih maratonuna başlayacak. Tercih yapacak adayların MEB tarafından yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemesi öneriliyor.