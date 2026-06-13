Nesli tehlike altında bulunan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarındaki yuvalama sezonu nedeniyle koruma önlemleri artırıldı. Türkiye genelindeki 21 yuvalama kumsalında olduğu gibi Antalya Alanya ve Gazipaşa’daki koruma alanlarında da 1 Mayıs'tan eylül sonuna kadar gece girişleri yasaklandı.

Alanya’daki Demirtaş ve Yeşilöz sahilleri ile Gazipaşa’daki Koru, Kahyalar ve Selinus sahilleri, bu dönemde deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yavru çıkış alanları olarak korunuyor.

SAAT 20.00'DEN SONRA SAHİLE GİRMEK YASAK

Uygulamaya göre koruma altındaki kumsallara her gün saat 20.00 ile ertesi sabah 08.00 arasında giriş yapılamıyor. Sahiller gündüz ziyaretçilere açık kalırken, gece saatlerinde tamamen deniz kaplumbağalarına bırakılıyor.

Yetkililer, özellikle yumurtlama döneminde sahillerde insan hareketliliğinin azaltılmasının, hem anne kaplumbağaların kıyıya çıkmasını hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağladığını belirtiyor.

CEZASI 699 BİN LİRAYI AŞIYOR

Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar veren veya koruma kurallarını ihlal eden kişilere 2026 yılı için 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanabiliyor. İhlalin şirket veya kurumlar tarafından yapılması halinde ceza miktarı yaklaşık 2 milyon 97 bin liraya kadar yükseliyor.

SAHİLLERE ARAÇ GİRİŞİ DE YASAK

Yuvalama alanlarında sadece gece giriş yasağı bulunmuyor. Motorlu araçlarla kumsala girmek, kamp kurmak, çadır açmak, ateş veya mangal yakmak da yasak faaliyetler arasında yer alıyor. Uzmanlar, araç lastiklerinin oluşturduğu izlerin yavru kaplumbağaların denize ulaşmasını zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

IŞIK VE GÜRÜLTÜ YAVRULARI ŞAŞIRTIYOR

Deniz kaplumbağaları için en büyük risklerden biri de yapay ışık kaynakları. Yumurtadan çıkan yavrular doğal ışığı takip ederek denize yöneliyor. Sahil çevresindeki güçlü ışıklar ise yavruların yanlış yöne gitmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle çevreciler, yuvalama döneminde sahillerde yüksek sesli etkinliklerden kaçınılmasını, çöp bırakılmamasını ve özellikle gece yasağına uyulmasını istiyor.

DEMİRTAŞ VE GAZİPAŞA İÇİN ÇAĞRI

Bölgede görev yapan çevre gönüllüleri ve koruma ekipleri, vatandaşların kurallara uymasının her yıl binlerce yavru caretta carettanın denize ulaşmasına katkı sağladığını belirtiyor. Alanya ve Gazipaşa sahillerindeki koruma uygulamaları eylül ayı sonuna kadar devam edecek.