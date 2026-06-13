Alanya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte safari araçlarının yerleşim alanlarında oluşturduğu görüntüler yeniden gündeme geldi. Hareket halindeki araçlarda yolcuların ayakta seyahat etmesi ve su tabancalarıyla yapılan “su savaşları”, hem trafik güvenliği hem de kamu düzeni açısından tartışma yaratıyor.

Alanya’nın farklı mahallelerinden geçen safari konvoylarında yaşanan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafik noktalarında ilerleyen araçlarda yolcuların ayakta bulunması, olası kazalara davetiye çıkardığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ BÜYÜYOR

Safari turlarına katılan turistlerin araç kasalarında ayakta yolculuk yapması ve hareket halindeyken birbirlerine su sıkması, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini dağıtabiliyor. Yerleşim yerlerinde yaşanan bu durumun yalnızca tur katılımcılarını değil, çevredeki yayaları ve sürücüleri de etkilediği belirtiliyor.

Bölge sakinleri, özellikle yaz aylarında benzer görüntülerin sıkça yaşandığını ifade ederek denetimlerin artırılmasını istiyor. Vatandaşlar, turizm faaliyetlerinin devam etmesini desteklediklerini ancak güvenlik kurallarının tavizsiz uygulanması gerektiğini savunuyor.

DENETİM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Mahalle sakinleri ve bazı sürücüler, safari araçlarının yerleşim alanlarından geçişlerinde daha sıkı kurallar uygulanmasını talep ediyor. Özellikle hareket halindeki araçlarda ayakta yolculuk yapılmasının ve sürüş sırasında gerçekleştirilen su savaşlarının kontrol altına alınması gerektiği dile getiriliyor.

Her yıl yaz sezonunda benzer şikayetlerin gündeme geldiğini hatırlatan vatandaşlar, olası bir kazanın yaşanmadan önlem alınmasının önemine dikkat çekiyor. Yetkili kurumların denetimlerini artırması ve kurallara uymayan işletmelere yönelik gerekli işlemlerin uygulanması yönünde çağrılar sürüyor.