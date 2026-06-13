Saat 16.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Sağanağın ardından etkili olan dolu yağışı, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. İlk belirlemelere göre bazı seraların plastik örtülerinde hasar oluştu.

Karacaören Mahallesi’nde çiftçilik yapan Özcan Aşgın, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Sağanak yağışın ardından fırtına ile gelen dolu seraların plastik örtülerini deldi.”

Bölgede hasat dönemine hazırlanan üreticiler ise dolunun ürün kalitesi ve verim üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ediyor. Özellikle açık alandaki meyve bahçelerinde zararın boyutunun yapılacak incelemelerden sonra netleşeceği belirtiliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından etkili olan yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edebileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, çiftçilerin güncel hava durumu tahminlerini ve olası uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Dolu yağışının ardından gözler şimdi tarım alanlarında yapılacak zarar tespit çalışmalarına çevrildi. Üreticiler, oluşan kayıpların belirlenmesi ve gerekli destek süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumların sahada inceleme yapmasını bekliyor.