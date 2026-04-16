Antalya’da seralardan çıkan ilk yerli karpuz piyasaya girdi. Çiftçiden 50 TL’ye çıkan ürünün pazarda 100 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

SEZONUN İLK KARPUZU TEZGAHA İNDİ

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Antalya’da sezonun ilk yerli karpuzları seralardan çıkmaya başladı. Özellikle Serik ve Aksu hattında erkenci ürünler toplanırken, piyasaya giren ilk karpuzlar fiyatıyla dikkat çekti. Üreticiden kilogramı yaklaşık 50 TL seviyesinden çıkan ürünün, pazarda 100 TL bandına kadar yükselmesi bekleniyor.

4 AYLIK SÜREÇTEN SONRA HASAT

Ocak ayında ekilen karpuz tohumları, yaklaşık dört ay sonra ilk ürününü verdi. Örtü altı üretimde yetiştirilen turfanda karpuzlar, sezonun en erken hasadı olarak öne çıkıyor. Üreticiler bu yıl verimden genel olarak memnun, ancak maliyetlerin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

İRAN ETKİSİ FİYATI YUKARI TAŞIDI

Bu yıl fiyatların yüksek seyretmesinde dış etkenler de rol oynuyor. İran ile ABD arasında devam eden gerilim nedeniyle İran karpuzunun Türkiye pazarına daha az girmesi, arzı düşürdü. Bu durum da sezonun başında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Antalya’da karpuz fiyatları neden yüksek sorusu da aslında tam burada karşılık buluyor; piyasada ürün var ama alternatif az.

İHRACAT ÖNE ÇIKIYOR

Seralarda yetiştirilen karpuzların ağırlığı 5 ile 10 kilogram arasında değişiyor. İlk hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmının ihracata gönderileceği belirtiliyor. Özellikle Rusya pazarı yine öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

HASAT HAZİRAN ORTASINA KADAR SÜRECEK

Antalya genelinde karpuz hasadının hem örtü altı hem de açık alanda haziran ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Sezon ilerledikçe üretimin artmasıyla birlikte fiyatların da kademeli olarak düşmesi öngörülüyor.