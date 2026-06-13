Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak’taki bir iş yerinde meydana gelen olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen S.T. ile İrfan Tamer arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya tarafların çocukları ve diğer yakınlarının da karıştığı öğrenildi. Yaşanan arbede sırasında tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu İrfan Tamer ile oğlu M.T. ağır yaralandı. S.T. ve bir başka kişi ise darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan İrfan Tamer hayatını kaybetti. Tüfekle yaralanan M.T.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın çıkış nedeninin netleşmesi için incelemeler sürüyor.