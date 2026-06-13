Şenol Esmer, uzun yıllar boyunca kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunarak Türk kamu yönetiminde önemli görevler üstlendi. Son olarak Kayseri Vali Yardımcısı olarak görev yapan Esmer, aynı zamanda Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sorumluluğunu da yürütüyordu.

TRABZON TONYA'DAN KAMU YÖNETİMİNE UZANAN KARİYER

1967 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde doğan Şenol Esmer, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Esmer, ardından mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Meslek hayatı boyunca farklı il ve ilçelerde görev yapan Esmer'in kariyerinde öne çıkan görevler şunlar oldu:

Altınordu Kaymakamlığı

Gölbaşı Kaymakamlığı

Yenimahalle Kaymakamlığı

Gaziantep Vali Yardımcılığı

Kayseri Vali Yardımcılığı

Görev yaptığı bölgelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesi, yerel yönetim koordinasyonu ve kriz yönetimi alanlarında çalışmalarıyla tanındı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre Şenol Esmer, 13 Haziran günü geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Esmer'in "görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle" hem Kayseri'de hem de mülki idare camiasında saygın bir yer edindiğini belirtti.

AİLESİ VE ÖZEL HAYATI

Şenol Esmer, Nilgün Esmer ile evliydi. Çiftin Meltem Nilşen ve Ziya Kağan isimli iki çocuğu bulunuyor. Mesai arkadaşları tarafından devlet görevine bağlılığı kadar aile yaşantısına verdiği önemle de tanındığı ifade ediliyor.

MEMLEKETİ TONYA'DA DA ÜZÜNTÜ YARATTI

Trabzon'un Tonya ilçesinde doğan Esmer'in vefat haberi, memleketinde de üzüntüyle karşılandı. Karadeniz kökenli bürokratlar arasında tanınan isimlerden biri olan Esmer, yaklaşık 35 yılı bulan kamu hizmeti kariyeri boyunca birçok il ve ilçede görev yaptı.

59 yaşında hayatını kaybeden Şenol Esmer, geride uzun yıllara yayılan bir kamu hizmeti geçmişi ve ailesini bıraktı. Vefatı, kamu yönetimi camiasında geniş yankı uyandırdı.