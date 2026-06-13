Topkapı Sarayı, 13 Eylül tarihine kadar her cumartesi akşamı düzenlenecek gece ziyaretleri ile kapılarını yeniden açıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, 20.30 ile 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek turlarda bu yıl güzergah genişletildi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan gece turları, bu sezon daha geniş bir alanı kapsıyor. Ziyaretçiler, Osmanlı saray yaşamının izlerini taşıyan Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı içindeki mutfak, hamam, kiler ve çamaşırhane gibi bölümleri gece atmosferinde inceleyebilecek. Harem-i Hümayun bölümünde ise Hünkar Has Odası, III. Murad Has Odası ve Altın Yol gibi tarihi mekanlar ziyarete açık olacak.

HAZİNE SERGİSİ VE MUKADDES EMANETLER

Mabeyn Yolu üzerinde yer alan Çini Sanat Galerisi de bu yılki gece turuna dahil edilen yeni duraklar arasında bulunuyor. Tur kapsamında sarayın avluları, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü gezilebilecek. Hazine Sergisi bölümünde sergilenen Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi simge eserler de gece ziyaretçilerini bekliyor.

GECE ZİYARETİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Bab-ı Hümayun kapısından başlayan ve yine aynı noktada tamamlanan turlarda konuklara tarihi mekanları daha iyi anlamaları için sesli rehber hizmeti sağlanıyor. Programın son durağı olan dördüncü avluda yer alan Havuzlu Teras ve Mecidiye Köşkü terasından İstanbul'un tarihi yarımada manzarası izlenebiliyor. Biletler doğrudan Topkapı Sarayı gişelerinden temin edilebilirken, birinci avludaki kafeterya ziyaret saatleri boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.