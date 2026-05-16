Trendyol Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek olan Antalyaspor, ligde kalmak için kritik bir virajda. Kırmızı beyazlı ekibin kümede kalabilmesi için sadece kendi evinde galibiyet alması yetmiyor, aynı zamanda doğrudan rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu zorlu tablo öncesinde Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, düşme hattındaki diğer takımlarla karşılaşacak olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a yönelik detaylı bir açıklama yayımladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Başkan Perçin, kulüp ve camia olarak son derece belirleyici bir sürece girdiklerini aktardı. Önceliklerinin sahaya çıkıp son düdüğe kadar armanın ağırlığına yakışır bir mücadele sergilemek olduğunu belirten Perçin, kendi kaderlerini sahada belirlemek istediklerini vurguladı. Ancak gelinen noktanın sadece bir maçı değil, Türk futbolunun genel adalet anlayışını, rekabet kültürünü ve sportmenlik değerlerini de sınayan bir haftaya dönüştüğünü ifade etti.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN BEKLENTİ NEDİR?

Ligdeki doğrudan rakiplerinin Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk futbol tarihine damga vurmuş köklü camialarla karşılaşacağına dikkat çeken Perçin, bu kulüplerin mücadeleden taviz vermeyeceğine olan inançlarını duyurdu. Tarihlerini sadece kazandıkları kupalarla değil, sahaya koydukları karakterle yazan bu ekiplerin, sezon boyunca tercih ettikleri kadro yapısını ve ciddiyeti son maça da yansıtmaları gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesinin, tüm takımların sahada en güçlü oyunu ortaya koymasının adalet duygusunun en temel gereği olduğu hatırlatıldı.

ANTALYASPOR İÇİN BU HAFTA NEDEN KRİTİK?

Kırmızı beyazlı ekibin ligde tutunabilmesi için Kocaelispor karşısında mutlak 3 puan alması ve eşzamanlı olarak diğer statlardan gelecek sonuçları beklemesi şart. Akdeniz temsilcisinin Süper Lig'deki varlığını sürdürebilmesi, başta Alanya olmak üzere tüm Antalya bölgesindeki futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bölge futbolunun en üst düzeydeki temsil gücünün korunması, yerel spor ekonomisi, deplasman turizmi ve şehrin marka değeri açısından da muhtemel etkiler barındırıyor.

Antalyaspor yönetimi, bugüne kadar saha dışı hiçbir hesabın içinde yer almadıklarını ve alın terinin, emeğin konuştuğu bir ortamın herkes için en doğru sonucu vereceğine inandıklarını bildirdi. En büyük güçlerinin her şartta takımın yanında duran taraftar olduğunu aktaran yönetim, iyi günde de kötü günde de takıma sahip çıkan camiayla birlikte son ana kadar savaşacaklarını kaydetti.