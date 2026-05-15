Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya merkezli 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 500'den fazla kültür varlığı ele geçirilirken, geniş çaplı bir suç ağı çökertildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yürütülen bu çalışma yalnızca bir güvenlik tedbiri değil, aynı zamanda medeniyet mirasına sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesi. Bakan Ersoy, asıl hedefin eserlerin yurt dışına çıkarıldıktan sonra iadesini sağlamak değil, ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunması olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyon kapsamında, yurt içinde kaçak kazı yapan şüpheliler ile yurt dışındaki müzayede evleri arasındaki karanlık bağlantılar ve para transferleri gün yüzüne çıkarıldı. Bu tespitlerin, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelesindeki ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha gösterdiği aktarıldı.

ESERLER MÜZAYEDE EVLERİNE NASIL ULAŞIYOR?

Tarihi eser kaçakçıları genellikle yasa dışı kazılarla elde ettikleri buluntuları, sahte menşei belgeleri aracılığıyla sınır ötesine taşıyor. Ardından bu eserler, uluslararası müzayede evlerinin kataloglarına sokularak yasal bir görünüme kavuşturuluyor ve yüksek meblağlarla satılıyor. Gerçekleştirilen son operasyon, suç şebekelerinin bu finansman ve transfer zincirine ağır bir darbe indirmiş oldu.

Başarılı operasyonun ardından Bakan Ersoy, vizyoner yaklaşım ve emniyet birimlerinin titiz çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve tüm emniyet mensuplarına şükranlarını iletti. Sürecin adli boyutu ve ele geçirilen 500'den fazla eserin tasnif işlemleri uzmanlarca sürdürülüyor.