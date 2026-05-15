TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte kamu personeline sicil affı yeniden gündeme geldi. “Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi” adıyla hazırlanan düzenleme, memurların geçmiş disiplin cezalarının belirli şartlarla özlük dosyalarından çıkarılmasını öngörüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, kamu kurumlarında görev yapan milyonlarca memur ile sözleşmeli statüden kadroya geçen personelin disiplin kayıtlarında önemli değişiklikler yaşanabilecek.

SİCİL AFFI TEKLİFİ TBMM GÜNDEMİNDE

Meclis’e sunulan teklif, özellikle geçmişte disiplin cezası alan ancak görevine devam eden kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Düzenlemeyle birlikte belirli disiplin cezalarının hem fiziksel özlük dosyalarından hem de dijital personel sistemlerinden kaldırılması hedefleniyor.

Teklif şu anda komisyon aşamasına hazırlanıyor. Sürecin ilerleyen günlerde TBMM komisyonlarında değerlendirilmesi bekleniyor.

HANGİ DİSİPLİN CEZALARI SİLİNECEK?

Kanun teklifine göre aşağıdaki disiplin cezalarının sicilden çıkarılması planlanıyor:

• Uyarma cezası

• Kınama cezası

• Aylıktan kesme cezası

• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası

Teklifte, bu cezaların yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sistemlerden tamamen silinmesi öngörülüyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan memurları kapsıyor. Ayrıca son yıllarda sözleşmeli statüden kadroya geçirilen kamu personelinin de kapsam içinde yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle kamu kurumlarında görevde yükselme, tayin, idari görev ve kurum içi değerlendirme süreçlerinde disiplin kayıtlarının etkili olması nedeniyle teklif memurlar arasında dikkatle takip ediliyor.

AĞIR SUÇLAR AF KAPSAMINDA YER ALMIYOR

Teklifte bazı suçlar için açık istisna maddeleri bulunuyor. Buna göre şu cezalar sicil affından yararlanamayacak:

• Devlet memurluğundan çıkarma cezaları

• Terör suçları

• Rüşvet, zimmet ve irtikap suçları

Bu kapsam dışı maddelerin özellikle kamu güveni ve kamu görevi etik ilkeleri gerekçesiyle teklif metnine eklendiği belirtiliyor.

MEMURLAR SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kamu çalışanları arasında uzun süredir tartışılan memur sicil affı düzenlemesi, özellikle geçmişte düşük seviyeli disiplin cezası alan personel açısından önemli görülüyor. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sonrası kapsamın genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Kaynak: TBMM’ye sunulan kanun teklifi ve kamuoyuna yansıyan teklif detayları