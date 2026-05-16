Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 8,5 yıllık aranın ardından gerçekleştirdiği Çin ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndü. Washington'a varışında Beyaz Saray'a geçerken açıklamalarda bulunan Trump, Pekin temaslarının sonuçlarına değindi. Basın mensuplarına yansıyan ifadelere göre ABD lideri, bu diplomatik adımı tarihi bir an olarak tanımladı.

Trump, ziyaretin muazzam bir başarıyla sonuçlandığını belirterek, iki ülke arasında çok iyi ticaret anlaşmalarına imza atıldığını vurguladı. Çin ile ikili ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini ifade eden Trump, elde edilen ticari mutabakatların önemine dikkat çekti. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, yine Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 yılında yapılmıştı. Önceki Başkan Joe Biden'ın görev süresi boyunca Pekin'e herhangi bir resmi ziyaret düzenlememesi, bu temasın diplomatik ağırlığını belirginleştiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

ENERJİ VE TARIM MASADAYDI

Çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ana gündem maddelerini, küresel ticaretin iki kritik sektörü olan enerji ve tarım oluşturdu. Trump'ın aktardığı bilgilere göre, taraflar bu stratejik alanları kapsayan çeşitli anlaşmalar üzerinde uzlaşma sağladı.

ZİYARETİN KÜRESEL TİCARETE YANSIMASI NASIL OLACAK?

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 8,5 yıl sonra en üst düzeyde kurulan bu doğrudan temas, uluslararası piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle tarım ve enerji alanında varılan yeni ticaret mutabakatlarının, küresel tedarik zincirlerinde uzun süredir devam eden belirsizlikleri hafifletmesi ve iki ülke arasındaki ticari diyalog zeminini güçlendirmesi öngörülüyor.