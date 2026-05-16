Serbest piyasa verilerine göre, 16 Mayıs 2026

Cumartesi sabahı itibarıyla döviz kurlarındaki güncel durum netleşti. Haftanın son işlem gününü kapatan piyasalarda, yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği dolar ve euro fiyatları hafta sonu seyrine girdi.

Piyasalardan aktarılan son verilere göre, saat 07:10 itibarıyla dolar/TL kuru 45,5977 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avrupa para birimi euro ise 53,2744 TL bandında alıcı buluyor. Hafta sonu olması nedeniyle bankalar arası piyasaların kapalı olduğu bu süreçte, işlemler genellikle nöbetçi döviz büroları veya dijital platformlar üzerinden devam ediyor.

HAFTA SONU DÖVİZ İŞLEMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ekonomi uzmanları, cumartesi ve pazar günleri uluslararası piyasaların kapalı olması sebebiyle döviz kurlarında oluşan makas aralığına karşı vatandaşları uyarıyor. Hafta sonu dijital bankacılık üzerinden yapılan döviz alım satım işlemlerinde, hafta içine kıyasla daha geniş alış ve satış farkları uygulanabiliyor. Bu nedenle acil bir ihtiyaç bulunmuyorsa, döviz alım satım işlemlerinin pazartesi sabahı piyasaların açılış saatlerine bırakılması finansal açıdan daha avantajlı bir tercih olarak değerlendiriliyor.