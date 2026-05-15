Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 13 Mayıs'ta düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı O.Y. ile Tanıtım Şube Müdürü O.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İLK OPERASYONDA NELER YAŞANMIŞTI?

Adli makamlardan aktarılan bilgilere göre, soruşturmanın ilk adımı 30 Nisan tarihinde atılmıştı. Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 29 kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte sulh ceza hakimliğine sevk edilen 14 zanlı tutuklanmış, ardından ameliyatı sebebiyle gözaltı işlemi ertelenen belediye genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de taburcu edildikten sonra tutuklanan isimler arasına katılmıştı.

KAMU ZARARI İDDİASI NE KADAR?

Mülkiye başmüfettişi raporları ve emniyetin fiziki takipleri sonucunda hazırlanan dosyada, ihalelere müdahale edilerek haksız menfaat sağlandığı öne sürülüyor. Elde edilen suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığına dair kuvvetli şüphelerin bulunduğu dosyada, tespit edilen toplam kamu zararının 113 milyon 426 bin 440 lira olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin idari yapısını doğrudan etkileyen ve büyük ölçekli kamu zararı iddiası barındıran bu hukuki süreç, Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adli sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.