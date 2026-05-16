ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail ile Lübnan arasında yürürlükte olan geçici ateşkesin süresi 45 gün daha uzatıldı. İlk olarak 17 Nisan tarihinde 10 günlük bir süreyle başlatılan anlaşma, sahadaki çatışmaların durdurulması amacıyla yeniden güncellendi.

Söz konusu ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamayla daha önce 3 hafta uzatılmıştı. Yeni alınan 45 günlük uzatma kararı, bölgedeki diplomatik çabaların sürdüğünü gösteriyor. Ancak siyasi arenadaki bu uzlaşma adımlarına rağmen sahada gerilim tamamen bitmiş değil.

ATEŞKES SÜRECİNDE SAHADA NELER YAŞANDI?

İsrail ordusu, 2 Mart tarihinde Lübnan'a yönelik kapsamlı hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti verilerine göre, bu askeri operasyonlar nedeniyle ülke genelinde yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyonu aştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın dün aktardığı bilgilere göre ise, 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda toplam 2 bin 846 kişi hayatını kaybetti.

İHLAL İDDİALARI SÜRECİ NASIL ETKİLİYOR?

Kağıt üzerinde devam eden ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetlerini ve ev yıkımlarını sürdürdüğü bildiriliyor. Buna karşılık Hizbullah güçleri de anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik misilleme saldırıları düzenliyor. Taraflar arasındaki karşılıklı ihlal suçlamaları, 45 günlük yeni sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.