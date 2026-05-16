Piyasa verilerine göre, 16 Mayıs 2026

Cumartesi sabahı itibarıyla güncel altın satış fiyatları netleşti. İç ve dış piyasadaki hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Açıklanan verilere göre gram altın 6.644,89 TL, çeyrek altın 10.903,33 TL, yarım altın 21.806,66 TL ve tam altın 43.479,94 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasaların temel göstergesi olan ons altın ise 4.540,64 dolar üzerinden fiyatlanıyor.

DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM NE?

Yatırımcıların uzun vadeli tercihlerinden olan Cumhuriyet altını satış fiyatı 44.886,00 TL olarak belirlenirken, daha yüksek montanlı yatırımlarda kullanılan gremse altının satış fiyatı 109.033,28 TL seviyesine ulaştı. Rakamlar, günün ilk saatlerindeki piyasa açılış verilerini yansıtıyor.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMİ NELER ETKİLİYOR?

Finansal piyasalar tarafından yayımlanan verilere göre, altın fiyatlarındaki günlük hareketlilik temel olarak küresel ons fiyatındaki oynamalar ve iç piyasadaki döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanıyor. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirirken hem küresel makroekonomik gelişmeleri hem de yerel piyasa dinamiklerini eş zamanlı olarak takip ediyor.