Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarım kalan yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren yeni bir af taslağı hazırladı. Basına yansıyan 27 maddelik kanun teklifi taslağına göre, üniversite affının kapsamı tüm eğitim kademelerini içerecek şekilde genişletilirken, yararlanamayacak olan suç grupları da net bir şekilde belirlendi.

Hazırlık, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ile yüksek lisans ve doktora okurken okulla ilişiği kesilenler düzenlemeden faydalanabilecek. Ayrıca, üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar ile 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle eğitimini bırakanlar da kapsama dahil ediliyor.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI?

Taslak metninde yer alan detaylara göre, ağır cezalık suçlardan hüküm giyenler bu haktan mahrum bırakılacak. Terör suçları başta olmak üzere; kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarına karışanlar öğrenci affından kesinlikle yararlanamayacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE YATAY GEÇİŞ HAKKI NASIL İŞLEYECEK?

Kanun yürürlüğe girdikten sonra hak sahiplerine 4 aylık bir başvuru süresi tanınacak. Bu süre içinde başvurusunu tamamlayan öğrenciler, 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Uygulama, dönüş yapan öğrencilere yatay geçiş imkanı da sunuyor. Giriş yılındaki puanları yeterli olan adaylar, aynı puan türüyle farklı bölümlere geçiş yapabilecek.

Bunun yanı sıra açıköğretim sistemine geçiş de kolaylaştırılıyor. Aftan yararlanıp yeniden kayıt yaptıran öğrenciler talep etmeleri halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan açıköğretim programlarına doğrudan yatay geçiş başvurusu yapabilecek.