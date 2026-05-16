Türkiye'nin enerji filosuna katılan en yeni isim olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk mesaisi için Filyos Limanı'ndan demir aldı. Sabah'ın aktardığı habere göre, test süreçleri tamamlanan dev gemi, 20 Mayıs itibarıyla Türkali-16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetlerine başlayacak. Bu operasyon, kuyunun üretime hazır hale getirilmesi aşamasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 4 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık'ta ismi duyurulan gemi, 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkarak 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Mersin Taşucu Limanı'nda Türk bayrağı renkleriyle donatılan Yıldırım'ın boğaz geçişleri için sökülen bin 10 tonluk kulesi, Filyos'ta yeniden monte edildikten sonra operasyonel testleri başarıyla tamamlandı.

KARADENİZ'DEKİ FİLO GÜCÜ 5 GEMİYE ÇIKTI

Mavi Vatan'daki enerji arama ve üretim stratejisi kapsamında Karadeniz'de görev yapan sondaj gemisi sayısı Yıldırım'ın da katılımıyla beşe yükseldi. Bölgede halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri aktif olarak görev yürütüyor. Yeni geminin devreye girmesiyle birlikte, Türkiye'nin Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine hız vermesi planlanıyor.

7. NESİL TEKNOLOJİ NE ANLAMA GELİYOR?

Güney Kore'de 2024 yılında inşası tamamlanan Yıldırım, yedinci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alıyor. Bu teknoloji, zorlu deniz koşullarında yüksek hassasiyetle sabit kalabilme ve 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme imkanı sunuyor.

Toplam 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan platform, üzerinde bir helikopter pisti barındırıyor. Aynı anda 200 personelin yaşayıp çalışabileceği donanıma sahip olan geminin yürüteceği alt tamamlama işlemleri, deniz tabanındaki kuyuların üretim sistemlerine güvenli bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak.