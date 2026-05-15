Yozgat'ın Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne giden öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada ikisi öğrenci olmak üzere üç kişi yaşamını yitirdi, yedi öğrenci ise yaralandı.

Şeref Şahin yönetimindeki 66 ADT 198 plakalı minibüs, saat 15.40 sularında öğrencileri okuldan aldıktan sonra Söğütlü köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde, sürücü Şeref Şahin ile öğrenciler Çınar Şahin ve Zennure Özdemir'in kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan yedi öğrenci ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ ÖZKAN'DAN YARALILARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AA muhabirinin aktardığına göre, kaza yerine giderek yetkililerden bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olayın tek taraflı bir trafik kazası olduğunu bildirdi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Özkan, bir öğrencide kalça kırığı tespit edildiğini, diğer altı öğrencinin genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı. Özkan, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencilere acil şifalar diledi.