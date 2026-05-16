ABD Enerji Bakanı Chris Wright, küresel enerji piyasalarında yaşanan tedirginliklere ilişkin CNBC televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleriyle dünyayı terörize ettiğini belirterek, bu durumun geçici bir süreç olduğunu ve aşılacağını aktardı.

İran'ın nükleer silah elde etme kapasitesinin ortadan kaldırılmasının dünya barışı ve enerji piyasaları için kritik olduğunu vurgulayan Wright, Başkan Trump yönetiminin bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini bildirdi. Kısa vadeli aksaklıklar yaşansa da, ABD'nin enerji üretimini artırarak piyasaları dengelemeye devam edeceği ifade edildi.

KÜRESEL BASKI VE ÇİN'İN TUTUMU

Enerji arzındaki istikrarın yeniden sağlanmasının büyük ölçüde İran'ın atacağı adımlara ve nükleer programının sonlandırılmasına bağlı olduğu belirtildi. Wright'ın aktardığına göre, Körfez bölgesinden en fazla petrol ithal eden ülkelerin başında gelen Çin dahil olmak üzere uluslararası toplum İran'ın mevcut politikalarına karşı çıkıyor.

Bölgedeki güvenliği sağlamak adına üç ABD Donanması muhribinin ticari tankerlere eşlik ettiğini açıklayan Bakan Wright, İran rejiminin artan küresel ve ekonomik baskılar sonucunda geri adım atmak zorunda kalacağını öngördüklerini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ALTERNATİF ROTALAR NELER?

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından stratejik bir dar boğaz konumunda bulunuyor. Bu noktada yaşanan krizler, petrol fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

Söz konusu bağımlılığı kırmak için alternatif enerji dağıtım rotalarının devreye alınması planlanıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki boru hattı kapasitelerinin artırılacağını belirten Wright, Irak petrolünü Türkiye'nin Ceyhan limanına taşıyan hattın önemine dikkat çekti. Ürdün üzerinden geçecek yeni boru hatlarının da gündemde olduğunu duyuran Wright, bu alternatif güzergahlar sayesinde Hürmüz Boğazı'nın küresel enerjideki stratejik ağırlığının azalacağını ifade etti.