AA'nın aktardığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert uyarıları ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Çin ziyaretinin ardından Fox News kanalına konuşan Trump, Tahran yönetimini hedef alarak gerekirse her şeyi iki gün içinde yok edebileceklerini dile getirdi.

Trump, diplomaside yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek İran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Anlaşma sağlandığı düşünülen durumlarda bile Tahran'ın ertesi gün vazgeçtiğini ve bu durumun yaklaşık beş kez tekrarlandığını belirten ABD Başkanı, çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini ifade etti. 3 Kasım'da yapılacak Kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini söyleyen Trump, nükleer silah konusundaki kırmızı çizgilerini yineledi.

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN SALDIRILARI

Bölgedeki sıcak çatışmalar diplomatik gerilimlerle eş zamanlı olarak hız kesmeden sürüyor. Sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze'de düzenlediği iki ayrı hava saldırısında aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Sivil bir aracın hedef alınmasıyla 3, bir konutun bombalanmasıyla 5 kişinin öldüğü, Şifa Hastanesi ile es-Saraya sahra hastanesine 45'ten fazla yaralının nakledildiği açıklandı.

Öte yandan, resmi Lübnan basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün uzatılmasına rağmen İsrail ordusu güneydeki bir sivil savunma merkezini vurdu. Düzenlenen saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ise yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırının hedefine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ENERJİ KORİDORLARINDA ALTERNATİF ARAYIŞI

ABD

Enerji Bakanı Chris Wright, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamalarda, İran krizinin küresel enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi. Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki risklere karşı alternatif enerji dağıtım rotalarının devreye gireceğini, Türkiye'nin Ceyhan kentine uzanan Irak boru hattının ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kapasite artışlarının giderek daha fazla önem kazanacağını vurguladı. Bu stratejik hamlelerin, İran'ın küresel enerji arzı üzerindeki baskı gücünü uzun vadede kırması ve alternatif ticaret yollarının inşasını hızlandırması öngörülüyor.

Gelişmelerin ardından İran cephesinden de Washington yönetimine sert bir yanıt geldi. İran dini liderinin askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, Trump'ın Çin temaslarını eleştirerek, ABD'nin kendi yarattığı krizi çözmek için Pekin'in etkisine ihtiyaç duyduğunu savundu. Rızayi, bu durumun yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğinin en net göstergesi olduğunu iddia etti.