ASAT Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte, Ilıca ve Çolaklı mahallelerinde özellikle turizm sezonunda artan su ihtiyacının daha güçlü, kesintisiz ve verimli bir altyapı ile karşılanması hedeflenirken, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay da bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı. Saha incelemeleri sırasında turizm bölgelerinde altyapının kesintisiz hizmet verebilmesinin önemine dikkat çeken Gülebay, hayata geçirilen yatırımların arıza risklerini azaltarak hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

İSALE HATLARI YENİLENDİ, KOLLEKTÖR İMALATLARI YAPILDI

Sarılar Mahallesi hizmet sınırları içerisinde bulunan Su Üretim Tesisi'nde, Çolaklı ve Ilıca mahallelerine su sağlayan mevcut isale hatlarında yenileme ve deplase çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Q900 ve Q800 çapındaki mevcut hatlar yenilenirken, Ilıca ve Çolaklı isale hatları için Q1000 çapında iki ayrı kollektör imalatı yapıldı. Tesis içerisindeki sondaj kuyularının yeni hatlara bağlantıları sağlanırken, yol geçişleri tamamlanarak mahallelere su iletimi kesintisiz şekilde sürdürülebilir hale getirildi.

DEPODA MEKANİK SİSTEMLER YENİLENDİ

Ilıca Mahallesi içme suyu deposunda ise ekonomik ömrünü tamamlayan mekanik enstrümanlar yenileriyle değiştirildi. Yapılan çalışmalarla deponun işletme güvenliği ve verimliliği artırıldı. İlçe genelinde yaygınlaştırılması planlanan SCADA sistemi kapsamında, şebekenin anlık izlenmesi, kaçakların önlenmesi ve arızaların erken tespit edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Ilıca'daki deponun giriş ve çıkış hatlarına ilerleyen süreçte debimetre montajı yapılması planlanıyor.

KUMKÖY BULVARI'NDA HAT BAĞLANTILARI TAMAMLANDI

Ilıca Mahallesi Kumköy Bulvarı üzerinde, Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yeni hat bağlantıları gerçekleştirildi. Mevcut şebeke hattı ile Evrenseki Turizm Bölgesi arasında T bağlantı imalatı, hat döşeme ve vana montajı tamamlandı.

Kaynak: DHA