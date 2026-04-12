ALANYA 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, başka bir cezaevinde bulunan tutuklu sanık Mustafa A. SEGBİS aracılığıyla katılırken, oğlu Alihan A. ise Muğla’daki cezaevinden getirilerek salonda hazır edildi. Tutuksuz yargılanan Erkan K., taraf avukatları ve maktul Harun Köleoğlu’nun ailesi de duruşmada yer aldılar.

SANIKLAR TAHLİYE TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Mustafa A, ifadesinde olay günü yollarının kesildiğini ve tehdit edildiklerini öne sürerek tahliyesini istedi. Sanık Alihan A. ise “Böyle olmasını istemezdim” diyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

AİLE: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Duruşmada söz alan maktulün ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Anne Gülten Köleoğlu, “Anneler Günü’nde en acıyı yaşattılar. Ben o gün oğlumun mezarına gidiyorum” ifadelerini kullandı. Baba Niyazi Köleoğlu ise olay sonrası sağlık ekiplerinin daha hızlı müdahalesi halinde oğlunun kurtulabileceğini savundu.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Alihan A’yı “kasten öldürme” suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından indirim uygulayarak cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü. “Yaralama” suçundan verilen ek ceza ile birlikte Alihan A.’nın toplam cezası 12 yıl 8 ay 24 gün oldu. Sanık Mustafa A. ise “kasten öldürme” suçundan indirimsiz 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Yaralama” suçundan verilen ek ceza ile birlikte toplam cezası 15 yıl 3 ay 11 gün olarak belirlendi. Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan, maktulün kardeşi Erkan K. da “yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 11 Mayıs 2025’te Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Alihan A., babasıyla birlikte evden aldığı av tüfeğiyle olay yerine gelerek Harun Köleoğlu’na ateş açtı. Ağır yaralanan Köleoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Alihan A. ve babası Mustafa A. ile maktulün ağabeyi Erkan K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (Mehmet AL - ÖZEL HABER)

