Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, bölgede büyük endişeye neden oldu. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Alara Çayı kenarına giden Ahmet Polat (25), serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, genç adamı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olay, Manavgat’ın Karakaya Mahallesi sınırlarında, Manavgat ile Alanya arasındaki bölgede bulunan Alara Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Polat, cuma günü öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte çay kenarında piknik yaparken suya girdi. Bir süre sonra güçlü akıntıya kapıldığı belirtilen Polat, çevrede bulunanların gözleri önünde suda kayboldu.

ARKADAŞLARI DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Ahmet Polat’ın suda gözden kaybolmasının ardından arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve arama kurtarma personelleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, ilk etapta çayın yüzeyinde ve kıyı şeridinde arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalarda Ahmet Polat’a ulaşılamadı. Bunun üzerine arama faaliyetleri daha geniş alana yayıldı.

ARAMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Arama kurtarma ekipleri, Alara Çayı boyunca hem karadan hem de su üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Dalgıç ekipleri belirli noktalarda su altında çalışma yürütürken, çevredeki sarp bölgeler ve çalılık alanlar da kontrol edildi.

Dün gün boyunca devam eden çalışmalar, hava kararması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Yetkililer, gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle aramalara ara verildiğini bildirdi.

EKİPLER SABAH YENİDEN BÖLGEYE DÖNDÜ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma ekipleri yeniden bölgeye geldi. AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, çayın farklı noktalarında detaylı tarama gerçekleştiriliyor.

Ekipler, akıntının sürükleme ihtimalini göz önünde bulundurarak arama alanını genişletirken, çevredeki vatandaşlardan da olası bir ihbar için duyarlı olmaları istendi.

BÖLGEDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Ahmet Polat’ın yakınları ve arkadaşları da arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Bölgede umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin kayıp gence ulaşabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiği öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla dere, çay ve akarsulara giren vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, akıntının güçlü olduğu bölgelerde yüzmenin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Ahmet Polat’ı arama çalışmaları sonuç alınana kadar devam edecek.