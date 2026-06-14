Alanya’da Dünya Kupası heyecanı bu kez plajda yaşandı. A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra yeniden mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşması için Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde kurulan dev ekran, sabahın erken saatlerinde yüzlerce futbolseveri bir araya getirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği organizasyonda vatandaşlar, milli takım için tek yürek oldu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ana kort tribünleri maç saatinden önce dolmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde ay-yıldızlı formalarla alana gelen vatandaşlar, Dünya Kupası atmosferini birlikte yaşamanın heyecanını yaşadı.

TRİBÜNLER KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tribünlerde coşku doruğa çıktı. Maç boyunca yapılan tezahüratlar ve alkışlar, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde adeta stadyum atmosferi oluşturdu. Vatandaşlar her atakta ayağa kalkarken, milli takımın pozisyonlarında büyük heyecan yaşandı.

Kırmızı-beyaz renklerin hakim olduğu tribünlerde çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan futbolsever yer aldı. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla tribünleri süslerken, bazı taraftarlar ise milli takım marşlarına eşlik ederek destek verdi.

DÜNYA KUPASI COŞKUSU PLAJDA YAŞANDI

Alanya’da spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan plaj sporları merkezi, bu kez futbol heyecanının adresi oldu. Açık havada gerçekleştirilen dev ekran etkinliği, hem yerli vatandaşlardan hem de ilçede yaşayan yabancılardan yoğun ilgi gördü.

Sabah saatlerinde oynanan karşılaşmaya rağmen tribünlerin dolması, Alanyalıların milli takıma olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlar, Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda Türkiye’nin yeniden yer almasının heyecanını hep birlikte yaşadı.

KRİTİK POZİSYONLARDA NEFESLER TUTULDU

Maç boyunca yaşanan kritik pozisyonlarda tribünlerde büyük heyecan oluştu. Milli takımın hücumlarında taraftarlar gol sevinci yaşamayı beklerken, kaçan fırsatlarda ise büyük üzüntü yaşandı.

Karşılaşma boyunca desteğini sürdüren taraftarlar, sonuç ne olursa olsun milli takımlarının yanında olduklarını gösterdi. Tribünlerde zaman zaman "Türkiye" tezahüratları yükselirken, futbolseverler ay-yıldızlı ekibe moral vermeye çalıştı.

ALANYA’DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Dev ekran etkinliği, yalnızca bir maç organizasyonu olmanın ötesinde sosyal bir buluşmaya dönüştü. Aileler, gençler ve çocuklar aynı tribünde bir araya gelirken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı.

Alanya sahilinde yaşanan bu atmosfer, Dünya Kupası heyecanının şehirde nasıl karşılık bulduğunu gösterirken, vatandaşlar da milli maçları birlikte izlemenin ayrı bir keyif olduğunu ifade etti. (Şerife ÇOBAN)