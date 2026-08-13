Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) büyüme stratejisi kapsamında inşa edilen 5. Tevsi Alanı'nda altyapı imalatlarının yüzde 90 oranında tamamlandığı bildirildi. Ağustos ayı içerisinde bölgenin sanayi yatırımlarına tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Eş zamanlı yürütülen projeler kapsamında içme suyu şebekesi, yangın hidrantları, vana ve parsel bağlantıları yüzde yüz oranında bitirildi. Kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarında ana imalatlar sonlanırken, ekipler son montaj işlemlerine geçti. Atık su terfi hattının yapım ve test aşamaları başarıyla tamamlandı; terfi merkezinin çatı, elektrik ve mekanik bağlantı çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.

ELEKTRİK VE GÜVENLİK ALTYAPISI NE DURUMDA?

Bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik altyapısında da kritik bir eşik aşıldı. Elektrik Dağıtım Merkezi Yerleşim Projesi'ne uygun olarak, 36 kV modüler hücreler ile SCADA haberleşme panolarının dağıtım merkezlerine yerleştirilmesi işlemi tamamlandı. Bu kapsamda, beş farklı elektrik dağıtım merkezine toplam 59 adet 36 kV modüler hücrenin montajı yapıldı. Telekom ve elektrik altyapısındaki son devreye alma işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, yeni sanayi alanını çevreleyen betonarme duvar ve güvenlik çitlerinin inşası bitirildi. Ulaşım altyapısı için büyük önem taşıyan yol temel tabakası ve sathi kaplama çalışmalarında da son aşamaya gelindiği aktarıldı.

YENİ YATIRIM ALANI BÖLGE EKONOMİSİNE NASIL YANSIYACAK?

Antalya OSB'nin genişleme hamlesi, kentin sanayi kapasitesini doğrudan artırarak yeni istihdam ve üretim alanlarının yaratılmasına zemin hazırlıyor. Altyapısı modern teknolojiyle donatılan 5. Tevsi Alanı'nın ağustos ayında tam kapasiteyle sanayicilerin kullanımına sunulması bekleniyor. Bu gelişmenin, Antalya ve çevresindeki ekonomik hareketliliğe ivme kazandırması yakından takip ediliyor.