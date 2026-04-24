Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat Antalya Caddesi ile Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi yönünden Antalya Caddesi istikametine ilerleyen Hüseyin S. yönetimindeki motosiklet, kavşak sisteminde İrem B.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Hüseyin S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ali M. Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.