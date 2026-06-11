Kepez'de bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Olay, 7 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Kepez'in Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü gizlemek amacıyla şapka takan ve yüzünü kapatan bir kişi, üst geçidin altından otomobil galerisine doğru peş peşe ateş açtı. Saldırgan, silahını kullandıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan galeri çalışanları büyük panik yaşarken, dışarı çıktıklarında binaya kurşunların isabet ettiğini fark etti. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerde galerinin çeşitli noktalarına isabet eden kurşunların maddi hasara yol açtığı belirlenirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Görgü tanıklarının ifadeleri, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik takip çalışmaları sonucunda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi belirlendi.

Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette detaylı sorgudan geçirilirken, olayın nedeni ve saldırının arkasındaki olası bağlantılar da araştırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen U.C.Y. ve M.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E.A. hakkında ise adli kontrol kapsamında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Polis ekiplerinin saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve olaya karışmış olabilecek başka kişilerin tespit edilmesi amacıyla yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın arka planında husumet, alacak verecek meselesi veya farklı bağlantıların bulunup bulunmadığının da araştırıldığını bildirdi.