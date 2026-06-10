Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alman komedyen Mario Adrion, Türkiye turnesinin son durağı olan Antalya'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Akdeniz'e inen Adrion, 12 Haziran 2026

Perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda sahne alacak.

GÖSTERİ DETAYLARI VE BİLET FİYATLARI

Tamamen İngilizce olarak gerçekleştirilecek olan stand-up performansı için hazırlıklar sürerken, etkinliğin bilet fiyatları 2000 TL ile 3500 TL bandında satışa sunuldu. Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, gösteriye katılım için 18 yaş sınırı kuralı uygulanacak. Alman disiplini ve Amerikan kültürü arasındaki zıtlıkları ironik bir dille ele alan komedyenin enerjik sahne performansı merakla bekleniyor.

MODELLİKTEN KOMEDİ SAHNELERİNE

1994 yılında Almanya'da dünyaya gelen Mario Adrion'un kariyer yolculuğu, 18 yaşında keşfedilmesiyle başladı. Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve Gucci gibi küresel moda devleri için podyuma çıkan Adrion, moda dünyasında edindiği tecrübeleri komedi unsurlarıyla harmanlayarak rotasını Los Angeles'a çevirdi. Dijital içerik üreticiliği ve uluslararası turnelerle tanınırlığını artıran sanatçı, podyumların soğuk yüzünü eğlenceli bir dille sahneye aktarıyor.

ANTALYA VE ALANYA'DAKİ YABANCI NÜFUSUN İLGİSİ

Türkiye'de uluslararası stand-up gösterilerinin genellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerle sınırlı kalmasına karşın, turne finalinin Antalya olarak belirlenmesi bölgesel dinamiklerle örtüşüyor. Özellikle Antalya merkez ve Alanya gibi ilçelerde yaşayan yoğun yerleşik yabancı nüfusun, İngilizce dilindeki sanat etkinliklerine olan talebi artırdığı biliniyor. Bu bağlamda, Adrion'un AKM'deki gösterisinin hem yerli sanatseverler hem de Akdeniz'deki expat toplulukları tarafından yakından takip edilmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.