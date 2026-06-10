Haziran ayının ikinci haftasında Antalya genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir sistem etkili oluyor. Meteoroloji uzmanlarının yayımladığı 11 Haziran Perşembe günü hava durumu raporuna göre, kentin sahil şeridi güneşli ve sıcak bir gün geçirirken, yüksek rakımlı iç ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İÇ KESİMLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı ve Korkuteli çevrelerinde gün boyunca sağanak yağış geçişleri yaşanması öngörülüyor. Bu bölgelerde termometrelerin 25 ila 28 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ancak yağışın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha da düşebileceği bildirildi. Uzmanlar, dağlık alanlarda aniden bastırabilecek kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

ALANYA VE SAHİL BANDINDA SICAKLIK ARTIYOR

İç kesimlerdeki serin havanın aksine, sahil ilçelerinde yaz koşulları hakimiyetini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre Alanya, Aksu, Belek, Döşemealtı, Gazipaşa, Manavgat, Serik ve Antalya merkezde gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Bu noktalarda yağış ihtimali oldukça düşük görünürken, sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı aktarıldı. Özellikle Kepez'de hava sıcaklığının 33 dereceyi bulması bekleniyor.

BATI İLÇELERİNDE YEREL YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Kentin batı aksında yer alan Demre, Finike, Kaş, Kemer ve Kumluca çevrelerinde ise öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Kısa süreli gerçekleşmesi beklenen bu yağışların, dar alanlarda kuvvetli olabileceği ifade edildi.

YAZ SAĞANAKLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Haziran ayında görülen bu tip konvektif (yükselim) yağışlar, genellikle öğle saatlerinden sonra ani ısınma sonucu meydana geliyor. Meteoroloji yetkililerine göre, sürücülerin aniden bastıran yağış anında takip mesafesini artırması ve farlarını açık tutması hayati önem taşıyor. Ayrıca açık alanda, özellikle tarla veya yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların yıldırım riskine karşı ağaç altlarından uzak durması gerekiyor.