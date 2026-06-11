Kırıkkale'nin Keskin İlçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 08.06.2026 tarihli kararı uyarınca, Ekmel Cönger’in "Rüşvet Alma" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Mahkeme ayrıca Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.
Bakanlık, söz konusu mahkeme kararı üzerine anayasal ve yasal yetkilerini kullanarak şu ifadelere yer verdi: "Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."