​Kırıkkale'nin Keskin İlçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

​İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 08.06.2026 tarihli kararı uyarınca, Ekmel Cönger’in "Rüşvet Alma" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Mahkeme ayrıca Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı dahil olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

​Bakanlık, söz konusu mahkeme kararı üzerine anayasal ve yasal yetkilerini kullanarak şu ifadelere yer verdi: "Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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